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Гол игрока «Спартака» Сакалы не помог Замбии обыграть Италию в 1/4 финала ЧМ U20

5 июня 2017, понедельник. 13:36. Футбол

Сборная Замбии уступила Италии в четвертьфинале чемпионата мира U20, который проходит в Южной Корее, – 2:3. Автором одного из голов замбийской команды стал форвард московского «Спартака» Фэшн Сакала. Всего на мировом первенстве футболист забил четыре мяча.

Счёт в матче на 4-й минуте открыл Патсон Дака. Италия сумела отыграться в начале второго тайма, но перед уходом на перерыв европейцы остались вдесятером. На 43-й минуте прямую красную карточку получил Джузеппе Пеццелла, а на 50-й минуте Риккардо Орсолини сделал счёт равным (1:1).

Вновь вперёд сборную Замбии на 84-й минуте вывел Сакала, но спустя четыре минуты Федерико Димарко сравнял счёт (2:2). Играя в меньшинстве, европейцы сумели вырвать победу. На 111-й минуте отличился Лука Видо.

В полуфинале сборная Италии сыграет против победителя пары Мексика – Англия. Матч состоится 5 июня. Начало — в 14:00 мск.

Видео голов можно посмотреть на официальном канале ФИФА в YouTube.

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U20 ЧМ-2017 - финальный раунд. 1/4 финала
05 июня 2017, понедельник. 11:00 МСК
Италия U20
3 : 2 ДВ
Замбия U20
0:1 – Дака – 4, 1:1 – Орсолини – 50, 1:2 – Сакала – 84, 2:2 – Димарко – 88, 3:2 – Видо – 111
Удаления: Пеццелла, 43 – нет
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Замбии — Футбол Сборная Италии — Футбол ФК Спартак Фэшн Сакала
Новости. Футбол
5 июня 2017, понедельник
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