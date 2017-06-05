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Гендиректор «Тосно»: решение по Милевскому не принято, сейчас он с командой

5 июня 2017, понедельник. 15:06. Футбол

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко отметил, что решение по поводу нападающего Артёма Милевского пока не принято. Ранее стало известно, что украинец может покинуть команду из Ленинградской области.

«Решение по Артёму Милевскому пока не принято. Сейчас он находится на сборах с командой. Я пока в Питере, но 8 июня приеду на сборы. Тогда будем разговаривать и принимать коллегиальное решение с тренерским штабом по Милевскому», – сказал Матюшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

Украинский футболист перебрался в «Тосно» в августе 2016 года. В минувшем сезоне 32-летний форвард принял участие в 17 матчах (6 в основном составе), но результативными действиями не отметился. Контракт Милевского действует до лета 2018 года. По итогам сезона-2016/17 «Тосно» вышел в Премьер-Лигу.

Матюшенко: скорее всего, Милевский в «Тосно» не останется
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Тосно Артём Милевский
Новости. Футбол
5 июня 2017, понедельник
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