Булыкин: никакой должности в штабе «Локомотива» у меня нет

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал, по какой причине он принял сегодня участие в совете директоров столичного клуба.
«Никакой должности в штабе «Локомотива» у меня нет. Меня просто пригласили на совет директоров – мало спрашивали, всё решали без меня. В основном слушал, давал свою оценку как эксперт. Обсуждали итоги выступления «Локомотива» в сезоне», — передаёт слова Булыкина корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
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