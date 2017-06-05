С. Бабаев: остаётся ли Сёмин? Все на местах

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин продолжит работать с командой. Об этом сообщил член совета директоров московского клуба Салман Бабаев. 5 июня состоялась заседание совета директоров, на котором были подведены итоги сезона.
«Остаётся ли Сёмин? Все на местах», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
70-летний Сёмин принял «Локомотив» в августе 2016 года. Под его руководством «железнодорожники» заняли 8-е место в РФПЛ и выиграли Кубок России. В финале был обыгран «Урал» (2:0).
Сёмин: подвели итоги сезона и обсудили их. Какие могут быть решения?