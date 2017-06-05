Роналду объяснил, почему он решил сменить причёску

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду объяснил, почему после победы в финале Лиги чемпионов он принял решение сменить причёску. 3 июня в Кардиффе «Реал» в финале Лиги чемпионов разгромил со счётом 4:1 «Ювентус», а Роналду оформил дубль.
«Это было моим обещанием. Я обещал, что если мы выиграем Лигу чемпионов и я забью гол, то я сделаю это. Я сделал это и сам сбрил волосы. Я всегда стараюсь сделать лучше для команды, и дела идут хорошо. Истина заключается в том, что цифры не лгут. Ты всегда можешь рассчитывать на меня», — сказал Роналду в эфире клубного телевидения.
Португалец довёл число своих голов в этом сезоне ЛЧ до отметки 12 и стал лучшим бомбардиром турнира. Второй гол в ворота «Ювентуса» стал для Роналду 600-м в его карьере.
Фотографию новой причёски Криштиану Роналду можно посмотреть в «Инстаграме»