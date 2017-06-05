Роналду и ещё семь игроков «Реала» вошли в символическую сборную Лиги чемпионов

Опубликована символическая сборная Лиги чемпионов по итогам сезона-2016/17. В неё вошли восемь футболистов «Реала», выигравшего турнира.
Вратари: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Ян Облак («Атлетико»).
Защитники: Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Даниэль Карвахаль («Реал»), Марсело («Реал»), Серхио Рамос («Реал»), Диего Годин («Атлетико»).
Полузащитники: Касемиро («Реал»), Тони Кроос («Реал»), Лука Модрич («Реал»), Иско («Реал»), Миралем Пьянич («Ювентус»), Тьемуа Бакайоко («Монако»).
Нападающие: Криштиану Роналду («Реал»), Лионель Месси («Барселона»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Килиан Мбаппе («Монако»), Роберт Левандовски («Бавария»).