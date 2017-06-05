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Роналду и ещё семь игроков «Реала» вошли в символическую сборную Лиги чемпионов

5 июня 2017, понедельник. 17:14. Футбол

Опубликована символическая сборная Лиги чемпионов по итогам сезона-2016/17. В неё вошли восемь футболистов «Реала», выигравшего турнира.

Вратари: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Ян Облак («Атлетико»).

Защитники: Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Даниэль Карвахаль («Реал»), Марсело («Реал»), Серхио Рамос («Реал»), Диего Годин («Атлетико»).

Полузащитники: Касемиро («Реал»), Тони Кроос («Реал»), Лука Модрич («Реал»), Иско («Реал»), Миралем Пьянич («Ювентус»), Тьемуа Бакайоко («Монако»).

Нападающие: Криштиану Роналду («Реал»), Лионель Месси («Барселона»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Килиан Мбаппе («Монако»), Роберт Левандовски («Бавария»).

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Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
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