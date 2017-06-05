Агент: Туран останется в «Барселоне» до 2020 года

Ахмет Булут, агент полузащитника Арды Турана, прокомментировал слухи о возможном уходе футболиста из «Барселоны».
«Арда никуда не уйдёт. Руководители „Барселоны“ им довольны. Мы не разговаривали с другими клубами. Моего клиента раздражают слухи об уходе. Арда полностью отработает нынешний контракт и останется в „Барселоне“ до 2020 года», — приводит слова Булута AS со ссылкой на турецкую прессу.
Ранее сообщалось, что в число основных претендентов на Турана входит лондонский «Арсенал». Кроме того, ходили слухи о возможном переезде игрока в Китай.
«Арсенал» нацелился на Турана