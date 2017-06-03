«Арсенал» нацелился на Турана

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заинтересован в услугах полузащитника «Барселоны» Арды Турана, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, «канониры» готовы предложить каталонскому клубу за турецкого футболиста € 25 млн.
В минувшем сезоне Туран не пользовался большим доверием бывшего главного тренера сине-гранатовых Луиса Энрике. В чемпионате Испании он принял участие лишь в 18 матчах, выйдя на поле в основном составе в 14 из них. Игрок стал автором 3 голов и стольких же результативных передач.