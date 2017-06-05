Защитник «Атлетико» Тео Эрнандес подозревается в попытке изнасилования

Защитник «Атлетико» Тео Эрнандес, который минувший сезон на правах аренды провёл в «Алавесе», подозревается в попытке изнасилования, сообщает El Espanol.
По информацию издания со ссылкой на источник в полиции, в воскресенье, 4 июня, 20-летняя девушка из Марбельи написала заявление в правоохранительные органы, обвинив Эрнандеса в попытке изнасилования. Сам футболист отрицает произошедшее, в связи с чем по данном делу будет проведено расследование.
По словам девушки, во время вечеринки в ночном клубе Эрнандес предложил ей сходить на парковку за ключами от автомобиля. Затем пара оказалась в самом автомобиле, где футболист стал сначала целовать девушку, а затем домогаться. После этого потерпевшая попросила Тео остановиться, но тот её не послушал. Девушка продолжала сопротивляться, на что футболист вытолкал её из машины. Потерпевшая вернулась в клуб, где, по её словам, подверглась оскорблениям друга Эрнандеса по имени Алексис. Речь может идти о защитнике команды «Алавес» Алексисе Руано. Позже девушка отправилась в больницу, а затем написала заявление в полицию.
Ранее сообщалось, что Эрнандес со следующего сезона будет играть за мадридский «Реал».