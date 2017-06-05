«Фиорентина» отдала € 8 млн за игрока «Палмейраса» Уго

«Фиорентина» официально объявила о переходе защитника «Палмейраса» Витора Уго. По информации итальянских СМИ, сумма трансфера составила € 8 млн.
Контракт между «фиалками» и Уго рассчитан на четыре года. Игрок прошёл медицинское обследование и 6 июня приступит к тренировкам в составе своей новой команды.
В активе Уго восемь голов в 67 проведённых матчах за «Палмейрас». Он выигрывал чемпионат и Кубок Бразилии. 26-летний футболист должен заменить в составе «Фиорентины» Гонсало Родригеса, контракт которого не был продлён.
Капитан «Фиорентины» объявил, что покидает клуб разочарованным в руководстве