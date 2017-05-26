Капитан «Фиорентины» объявил, что покидает клуб разочарованным в руководстве

Защитник «Фиорентины» Гонсало Родригес на специальной пресс-конференции, не сдерживая слёз, объявил об уходе из клуба по окончании сезона, сообщает fiorentina.it.
«В воскресенье я проведу свой последний матч в футболке «Фиорентины» (с «Пескарой». — Прим. «Чемпионата»). Надеялся, что это никогда не произойдёт. Хочу поблагодарить всех, с кем познакомился в клубе за пять лет. Ситуация с продлением контракта? Всегда отдавал своё предпочтение «Фиорентине», но они связались со мной только за пять месяцев до истечения контракта, а наша встреча продолжалась всего 20 минут. Я осознал, что мне нужно уйти. Всегда старался выступать наилучшим образом и отдал клубу всего себя. Просто немного разочарован тем, как всё в итоге получилось.
Предложение от клуба? Об этом много говорилось. Мне предложили на 25% меньше, чем было, но дело не в деньгах, а в том, как всё происходило. Сначала мне год никто не звонил из клуба. Переговоры начались только после того, как я попросил об этом своего агента. Без этого, возможно, переговоров бы и не было. Немного разочарован этим. Что касается моего будущего, то пока об этом не думал», — сказал Родригес.
33-летний аргентинец выступал в «Фиорентине» с 2012 года. В текущем сезоне чемпионата Италии защитник принял участие в 25 матчах и забил один гол.