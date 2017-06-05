Источник: «Ливерпуль» приобретёт ван Дейка за рекордные для защитников деньги

«Ливерпуль» одержал победу в борьбе за защитника «Саутгемптона» Вирджила ван Дейка и рассчитывает завершить сделку в ближайшие дни, утверждает Mirror.
Интерес к 25-летнему футболисту также проявляли «Манчестер Сити» и «Челси», однако игрок решил, что ему будет лучше продолжить карьеру в составе красных. Сумма трансфера оценивается в € 68-70 млн, что является рекордом для защитников. Заработная плана игрока в «Ливерпуле» должна составить около € 230 тыс. в неделю.
В настоящий момент рекордным для защитников является переход Давида Луиса из «Челси» в «ПСЖ» за € 49,5 млн.
В минувшем сезоне английской Премьер-лиги ван Дейк провёл 21 матч, забив 1 гол.