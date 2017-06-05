Симонян и Прядкин прибыли на стадион перед матчем Венгрия — Россия

Первый вице-президент РФС, легендарный в прошлом футболист Никита Симонян и президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин будут присутствовать на товарищеском матче между сборными России и Венгрии, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Симонян и Прядкин за полтора часа до встречи подошли к кромке поля и о чём-то побеседовали.
Встреча между сборными Венгрии и России состоится сегодня в Будапеште и начнётся в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Симонян и Прядкин посетят матч Венгрия — Россия
Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»