ФИФА и УЕФА выразили соболезнования по поводу смерти Тиоте

ФИФА и УЕФА выразили соболезнования по поводу смерти полузащитника китайского «Бэйцзин Энтерпрайз Груп» Шейка Тиоте.
Ранее стало известно, что 30-летний футболист сегодня упал в обморок во время тренировки команды, после чего скончался.
«Наши искренние соболезнования семье, друзьям и партнёрам по команде Шейка Тиоте. Он ушёл из жизни сегодня в Китае в возрасте 30 лет. Покойся с миром», — сообщает пресс-служба ФИФА.
«Экс-хавбек «Ньюкасла» Шейк Тиоте скончался после потери сознания на тренировке. Скорбим вместе со всем футбольным миром», — говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.
Также соболезнования выразили бывший клуб Тиоте «Ньюкасл Юнайтед» и его главный тренер Рафаэль Бенитес.
«Мы опустошены в связи с трагической смертью Тиоте сегодня в Китае. Никогда тебя не забудем, Шейк», — говорится в сообщении пресс-службы «Ньюкасла».
«Это очень печальная новость. За всё время, что я работал с Тиоте, запомнил его настоящим профессионалом, преданным своему делу, и, больше всего, великим человеком. Наши сердца с его семьёй и друзьями в это печальное время», — цитирует Бенитеса официальный сайт «Ньюкасла».
30-летний футболист был сразу доставлен в больницу, однако врачи не смогли ему помочь. Ранее он выступал за «Ньюкасл Юнайтед», «Твенте», «Роду» и «Андерлехт». В его активе более 50 матчей за сборную Кот-д’Ивуара. Он выигрывал Кубок африканских наций в 2015 году.