Слуцкий дал интервью BBC на английском языке и рассказал о поддержке Абрамовича

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий пообщался с журналистом BBC на английском языке и сообщил, что чувствует поддержку со стороны владельца «Челси» Романа Абрамовича. Ранее появилась информация, что Слуцкий близок к тому, чтобы возглавить «Халл Сити».
«Абрамович — мой друг, и он пытается помочь мне найти работу в Англии. Я учил английский язык и смотрел много футбольных матчей — не только Премьер-лигу, но и Чемпионшип. Роман также стремится помочь российскому футболу, вкладывает очень много денег в российский футбол. Он построил 300 искусственных полей в России, спонсировал российскую сборную. А сейчас его футбольный проект – это я. Это правда, что пять месяцев назад уровень моего английского был на нуле. Самое важное слово? Наверное, в моей ситуации это „мечта“», — сказал Слуцкий в эфире BBC.
Послушать запись интервью Слуцкого можно на сайте BBC.