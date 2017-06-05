Янбаев покинул «Локомотив» и стал свободным агентом

«Локомотив» официально объявил об уходе защитника Рената Янбаева в связи с завершением срока контракта.
Янбаев пришёл в «Локомотив» в 2007 году и за десять сезонов провёл 235 матчей. По этому показателю Ренат занимает 15-е место в истории клуба. В составе «Локомотива» Янбаев дважды выигрывал Кубок страны и становился бронзовым призёром чемпионата России.
«ФК «Локомотив» благодарит Янбаева за время, проведённое в команде. Желаем успешного продолжения карьеры!» — говорится в сообщении пресс-службы «железнодорожников».
Янбаев летом покинет «Локомотив» и может перейти в «Краснодар»