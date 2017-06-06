Черчесов: вероятно, Беленов, Нойштедтер и Семёнов не попадут в состав на КК-2017

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча с командой Венгрии (3:0) сообщил, что ещё не определился с окончательной заявкой команды на Кубок конфедераций, однако большая вероятность того, что голкипер Александр Беленов, а также защитники Роман Нойштедтер и Андрей Семёнов не попадут в заявку на турнир.
«Вопрос заявки сборной России на Кубок конфедераций ещё открыт. Но вероятность того, что Нойштедтер, Беленов и Семёнов не попадут в окончательный список, большая», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Кубок конфедераций пройдёт в России с 17 июня по 2 июля.