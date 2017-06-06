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Черчесов: вероятно, Беленов, Нойштедтер и Семёнов не попадут в состав на КК-2017

6 июня 2017, вторник. 00:35. Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча с командой Венгрии (3:0) сообщил, что ещё не определился с окончательной заявкой команды на Кубок конфедераций, однако большая вероятность того, что голкипер Александр Беленов, а также защитники Роман Нойштедтер и Андрей Семёнов не попадут в заявку на турнир.

«Вопрос заявки сборной России на Кубок конфедераций ещё открыт. Но вероятность того, что Нойштедтер, Беленов и Семёнов не попадут в окончательный список, большая», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Кубок конфедераций пройдёт в России с 17 июня по 2 июля.

Наставник сборной Венгрии: у России сыгранная команда, она успешно атаковала
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Венгрии — Футбол Сборная России — Футбол Александр Беленов Андрей Семёнов Роман Нойштедтер Станислав Черчесов Кубок конфедераций
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