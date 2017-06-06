Источник: жена умершего Шейка Тиоте родит от него 3-го ребёнка на этой неделе

Жена ивуарийского полузащитника Шейка Тиоте, который скоропостижно скончался в Китае, ждёт от него третьего ребенка, утверждает The Guardian.
По данным источника, Мадах Тиоте должна родить уже на этой неделе. Из-за беременности жены Шейк после перехода в новый клуб жил более полугода в Китае один.
Ранее стало известно, что 30-летний Тиоте упал в обморок во время тренировки своей команды «Бэйцзин Энтерпрайз Груп». Футболист был сразу доставлен в больницу, однако врачи не смогли ему помочь.
Ранее Шейк выступал за «Ньюкасл Юнайтед», «Твенте», «Роду» и «Андерлехт». В его активе более 50 матчей за сборную Кот-д’Ивуара. Он выигрывал Кубок африканских наций в 2015 году.