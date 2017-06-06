«Реал» намерен отдать Тео Эрнандеса в аренду в другой клуб

Мадридский «Реал» планирует отдать защитника Тео Эрнандеса в аренду в другой клуб, сообщает AS.
В «Королевском клубе» хотят, чтобы у 19-летнего футболиста была игровая практика, чего ему будет сложно добиться в стане «сливочных». Агент игрока Хинес Карвахаль уже встречался с президентом «Реала» Флорентино Пересом, который сообщил ему, что главный тренер команды Зинедин Зидан очень высоко ценит игровые качества Эрнандеса, но хотел бы, чтобы в следующем сезоне он поднабрался опыта в другом клубе.
«Реал» уже договорился с Эрнандесом относительно его перехода, несмотря на то что официально об этом ещё не сообщалось. С игроком будет подписан контракт на пять лет.
В данный момент трансферный лист Эрнандеса принадлежит «Атлетико», а в последнем сезоне он на правах аренды защищал цвета «Алавеса».
Ранее сообщалось, что Эрнандес предпочёл сборную Испании национальной команде Франции.