Кавани не поможет Уругваю в матче с Италией

Нападающий «ПСЖ» и сборной Уругвая Эдинсон Кавани не сыграет против Италии в товарищеском матче. Встреча состоится 7 июня.
Как сообщает пресс-служба федерации футбола Уругвая, у Кавани диагностировано повреждение задней поверхности бедра. В товарищеском матче с Ирландией (1:3) нападающий появился на поле в стартовом составе, но был заменён уже на 13-й минуте. Сколько времени Кавани потребуется на восстановление, не сообщается.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Италия – Уругвай. Начало – 21:45 мск.
Кавани получил травму в матче с Ирландией