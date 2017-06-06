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Дешам: Гризманн принял важное решение, сделал свой выбор, дело закрыто

6 июня 2017, вторник. 10:33. Футбол

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал решение нападающего национальной команды и «Атлетико» Антуана Гризманна остаться в команде. В услугах 26-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».

«Он принял важное решение, сделал свой выбор, дело закрыто. Это хорошо для него. Ему не хватает спокойствия. Такие моменты тревожат футболистов. Но он всё ещё остаётся сосредоточен на игре», — цитирует Дешама Goal.

Английский клуб был готов заплатить сумму отступных за игрока в размере £ 84 млн (€ 96 млн).

Источник: Гризманн позвонил Моуринью и объяснил, почему остаётся в «Атлетико»
Источник: Goal Сообщить об ошибке
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Теги
Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед Антуан Гризманн Дидье Дешам
Новости. Футбол
6 июня 2017, вторник
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