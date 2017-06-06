МВД просит ограничить продажу алкоголя вокруг стадионов на Кубке конфедераций

Первый заместитель начальника управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России Антон Гусев рассказал, как будет реализована продажа алкоголя во время Кубка конфедераций. Турнир пройдёт в России с 17 июня по 2 июля.
«Во время Кубка конфедераций в дни проведения матчей мы рекомендуем местным властям в радиусе двух километров от стадиона ограничить продажу алкоголя в любой таре. Но это решение будут принимать уже местные власти в каждом городе-участнике. Кроме того, стеклянную тару нельзя будет проносить на стадион и фан-зоны. На самих стадионах будет реализована продажа пива в пластмассовой таре от поставщиков ФИФА», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
Расписание Кубка конфедераций можно посмотреть на «Чемпионате»