Сарсания: возвращение Халка было бы интересно «Зениту», но есть денежный фактор

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал появившуюся в прессе информацию о том, что бывший нападающий сине-бело-голубых Халк, может вернуться в питерский клуб. 30-летний бразилец покинул команду в июне 2016 года, перебравшись в «Шанхай СИПГ».
«Нет, ничего об этом не слышал. Но возвращение Халка было бы интересным вариантом для «Зенита». Халк – игрок, который очень много сделал для клуба. Но пока сложно сказать, вписывается ли он в концепцию нового главного тренера. Не могу сказать, насколько это удачный ход для руководства, ведь нужно учитывать и денежный фактор. Но, повторюсь, это было бы интересно», — сказал Сарсания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Летом прошлого года «Шанхай СИПГ» заплатил за Халка € 56 млн.