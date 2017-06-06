Зобнин: огромное спасибо всем вам за поддержку! Всё будет хорошо!

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин, который получил травму в выездном товарищеском матче с командой Венгрии (3:0), поблагодарил всех за поддержку.
«Огромное спасибо всем вам за поддержку! Все будет хорошо!» – цитирует Зобнина официальный «Твиттер» российской национальной команды.
Из-за повреждения 23-летний хавбек пропустит Кубок конфедераций, который с 17 июня по 2 июля пройдёт в России. По итогам МРТ у Зобнина были диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности.
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