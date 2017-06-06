Туран исключён из состава сборной Турции после перепалки с журналистом

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран исключён из состава сборной Турции после инцидента с журналистом Билалом Меше, который раскритиковал его после чемпионата Европы 2016 года. Как сообщает Fanatik, Туран встретился с главным тренером команды Фатихом Теримом и президентом федерации футбола Турции Йылдырымом Демироненом. На встрече было принято решение об отчислении хавбека из национальной команды.
Футболист в составе сборной Турции летел в самолёте в Италию, откуда команда должна направиться в Словению, чтобы готовиться к матчу отборочного турнира чемпионата мира со сборной Косово.
Туран ввязался в словесную перепалку с журналистом турецкой газеты Milliyet. Игрок оскорбил журналиста и схватил его за шею. В результате некоторые партнёры Турана по команде были вынуждены вмешаться, чтобы инцидент не перерос в нечто большее.