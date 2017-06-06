Безуглов: угроз для здоровья Джикии в настоящее время не существует

Врач сборной России Эдуард Безуглов сообщил о состоянии защитника Георгия Джикии, который получил травму в товарищеском матче с Венгрией (3:0). Джикия появился на поле в стартовом составе, но из-за травмы был заменён на 81-й минуте.
«Джикия сегодня тренировался со всеми, кто вчера провёл весь матч, в общей группе. Есть небольшие проблемы, связанные с ушибом сустава, который вчера произошёл после спасения ворот. Но я думаю, что угроз для здоровья в настоящее время не существует», — передаёт слова Безуглова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
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