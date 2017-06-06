Алексис прибудет в Москву самостоятельно и присоединится к сборной Чили 7 июня

Участник Кубка конфедераций сборная Чили 6 июня прилетела в Москву и уже заселилась в один из московских отелей. Чемпионы Южной Америки стали первой командой – участницей турнира, которая прибыла в Россию.
Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян, вместе с командой не прилетел форвард «Арсенала» Алексис Санчес, который прибудет в Москву завтра. Также в отеле на данный момент отсутствует полузащитник «Баварии» Артуро Видаль.
Сборная, выигравшая два последних Кубка Америки, 9 июня проведёт товарищеский матч с командой России на стадионе ЦСКА, после чего отправится в Румынию, где сыграет с местной сборной последнюю контрольную встречу перед турниром.