Тренерский штаб «Спартака» может пополниться двумя помощниками Карреры

В сезоне-2017/18 у главного тренера «Спартака» Массимо Карреры появятся новые помощники, сообщает «Спорт-экспресс».
По информации источника, помимо уже входящих в штаб Карреры помощников в стан красно-белых войдут 45-летний тренер-ассистент Аттила Мальфатти и 59-летний специалист по физподготовке Джорджо Д'Урбано. Последний должен прибыть в Москву уже 9 июня, тогда как Мальфатти – 11-го числа.
Сегодня «Спартака» объявил о продлении контракта с Массимо Каррерой до 2019 года. Итальянский специалист возглавил «Спартак» в августе 2016 года после того, как пост главного тренера покинул Дмитрий Аленичев.