Гризманн: думаю, я бы сделал каминг-аут, если бы был геем

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн сообщил, что признался бы в нетрадиционной сексуальной ориентации, если бы был геем.
«Игроки не признаются в нетрадиционной сексуальной ориентации, потому что боятся. Мы должны проявлять твёрдость и силу, но мы боимся того, что о нас говорят другие. Конечно, я ничего не имею против кого-либо, я всех уважаю.
Думаю, я бы сделал каминг-аут, если бы был геем. Хотя легко говорить, когда ты через это не проходишь. В футболе много плохих людей, футболисты могут бояться, что на стадионах их будут оскорблять», — цитирует Гризманна Marca со ссылкой на ICON.