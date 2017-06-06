Гончаренко: Васин супернадёжен, уверен в себе — я его Дядей Стёпой называл

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Данилой Игнатовым рассказал о причинах доверия к защитнику Виктору Васину.
«Доверие нужно заслужить. Приведу простой пример: каждый день я хожу в один и тот же ларёк, чтобы купить газету. Однажды я забыл деньги, но газету мне, как знакомому, всё равно отдадут — деньги занесу потом. А если придёт кто-то другой без денег, ему скажут: «Ты кто такой? Тебе газету я не дам». Вот то же самое и с Васиным. Ещё приходя в «Уфу», я понимал, что Витя уже немолодой и очень много потеряет, если будет сидеть и дальше. Сразу набрал ему и объяснил: «В 2018-м, во время чемпионата мира, тебе будет 29 лет — самый лучший возраст для футбола. Приезжай в Уфу, ты здесь нужен». Место в основе я ему гарантировать не мог, но знал, что команде необходимо усиление. Через пару дней Витя позвонил и сказал, что готов.
Считаю, что Васин отлично провёл все матчи в «Уфе». Супернадёжен, уверен в себе — я его Дядей Стёпой называл за то, как он возвышался над всеми соперниками. Витя хорошо чувствовал себя даже на уфимской синтетике. После матча с «Томью» он говорит: «Много слухов ходит — что мне делать?» «Ухожу в ЦСКА, а ты идёшь со мной, — отвечаю. — Даже если бы вернулся без меня, всё равно в команде бы закрепился». Поэтому это история не о доверии, а о том, что Васин много работал и отвечал всем требованиям. Поэтому зимой Витя лучше всех понимал, как нужно играть в три центральных защитника, когда мы начали внедрять эту схему в ЦСКА.
Как я отреагировал на его ошибку в дерби со «Спартаком»? Я не фиксирую ошибки футболистов. Любой пропущенный гол — цепь ошибок, и один игрок здесь не может быть виноват. Нужно понять, сколько раз мы могли порвать эту цепь. Во-первых, со стороны Васина это было не ошибкой, а ляпом, во-вторых, при разборе этого эпизода можно предъявить претензии очень многим футболистам, которые знали, как действовать в такой ситуации. Было бы неправильно зафиксировать вину Васина и сказать ему: «Витя, ты неправ».
Я считаю, что футболист, если хочет стать топом, должен быть в хорошем смысле наглым. И это приходит с опытом. Вот Васин очень совестливый парень. Подхожу к нему через две недели и говорю: «Витя, вот ты на разборе игры когда-нибудь видел, чтобы Вася Березуцкий или Серёга Игнашевич признали свою ошибку? Нет? Ну а какие вопросы тогда? Ты считаешь, что в том эпизоде была твоя вина?» Васин подумал, и говорит: «Да, я понимаю, о чём вы. Ведь когда я говорю Серому, что он неправ, он меня на фиг пошлёт. У Васи все кругом виноваты, только не он». Уже потом один на один я, как тренер, могу поговорить с Игнашевичем или Березуцкими и всё объяснить, но при всех они будут доказывать, что ни в чём не виноваты. Думаю, Васину нужно стать таким же.
В общем, футбол полностью базируется на ошибках. Не понимаю, когда говорят: «Мы сами привезли гол, мы подарили сопернику три очка». Либо ты заставляешь ошибаться, либо заставляют тебя. Вот «Спартак» заставил нас ошибаться — и всё», — сказал Гончаренко.
Полную версию интервью с Гончаренко читайте в ближайшее время на «Чемпионате».