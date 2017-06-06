Гончаренко: в машине может закончиться бензин, в Игнашевиче энергия не кончается

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Данилой Игнатовым высоко оценил физическую подготовку 37-летнего защитника Сергея Игнашевича.
«Мне жаль, что когда-нибудь Игнашевич и братья Березуцкие закончат, хотя пока они этого делать не собираются. У этих футболистов высочайший уровень подготовки и тактической выучки. Игнашевич проводит все тренировки без исключения, он невероятно силён физически и выдерживает всю нагрузку. Я могу дать паузу Дзагоеву или Тошичу, но у Игнашевича никогда не было пауз. Даже в машине может закончиться бензин, а в нём энергия, похоже, не заканчивается.
Меня удивляет, когда говорят, что Игнашевич медленный. А много ли в мире быстрых центральных защитников на фоне скоростных нападающих? Футболиста нужно правильно использовать. Я пока не видел, как Игнашевича обходят на скорости, потому что он всегда правильно выбирает позицию. Поэтому я бы хотел, чтобы он провёл по крайней мере ещё один сезон, а потом любое его решение поддержу», — сказал Гончаренко.
Полную версию интервью с Гончаренко читайте в ближайшее время на «Чемпионате».