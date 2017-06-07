Лингард: в «МЮ» отличная атмосфера, это как играть футбол в парке с друзьями

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард поделился мнением об атмосфере в стане манкунианцев.
«Сейчас много молодых игроков приходят в «Манчестер Юнайтед». Здорово, что я могу им что-то подсказать. В клубе отличная атмосфера. Это как играть футбол в парке с друзьями, только разница в том, что нашей очевидной задачей является победа в матчах.
Поль Погба вернулся в «МЮ» и влился в команду. Он весёлый и яркий партнёр по команде, который заряжает энергией, особенно в раздевалке. Перед матчами он может создать хорошую обстановку, которой проникаются игроки», — цитирует Лингарда Sky Sports.
Лингард: «МЮ» нацелен на трофеи, в следующем году мы сосредоточимся на АПЛ