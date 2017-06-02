Лингард: «МЮ» нацелен на трофеи, в следующем году мы сосредоточимся на АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард рад тому, что ему удалось поучаствовать в завоевании трёх трофеев в минувшем сезоне, а также сыграть в финале Лиги Европы. Игрок заявляет, что в следующем году «МЮ» сосредоточится на АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» нацелен исключительно на завоевание трофеев. Это заложено в нас историей, и здорово, что новое поколение учится завоёвывать трофеи. Главный тренер доверяет мне. Я играл на многих позициях, а сыграть в финале Лиги Европы — также серьёзное достижение. Каждый день мы учимся у главного тренера управлять своей игрой. Он постоянно требует определённых вещей, так что мы непрерывно учимся. Мы были шестыми в этом году, но попали и в Лигу чемпионов. В следующем году мы сосредоточимся на АПЛ», — приводит слова Лингарда Sky Sports.