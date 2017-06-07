Мертенс: «Наполи» очень силён, но команде не хватает стабильности

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс поделился ожиданиями от следующего сезона и отметил, что команде нужно обрести стабильность.
«В этом году мы были очень сильны, в следующем сезоне мы должны сражаться за скудетто. Нам не хватает стабильности. В последние шесть месяцев мы отлично справлялись и набрали за этот период больше очков, чем кто бы то ни было, но слишком многое было упущено в первой части сезона.
Нужно начать следующий чемпионат так же здорово, как мы закончили этот. У соперников больше денег, но у нас есть настоящая команда», — цитирует Мертенса Tuttomercatoweb.
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