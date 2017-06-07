Нолито: не обижен на Гвардиолу, и у него нет причин обижаться на меня

Нападающий «Манчестер Сити» Нолито в очередной раз повторил, что хотел бы покинуть свой нынешний клуб. Футболист сборной Испании пополнил ряды английской команды перед стартом минувшего сезона, и дела у него не заладились. Одновременно игрок подчеркнул, что не обижен на главного тренера команды Хосепа Гвардиолу.
«Я не обижен на Гвардиолу, и у него нет причин обижаться на меня. Просто у меня не получилось, и точка. Не думаю, что в «Манчестер Сити» очень рассчитывают на меня. Мне бы хотелось покинуть «Манчестер Сити», но у меня действующий контракт, и решения принимает клуб. Сделаю всё, чтобы попасть на чемпионат мира в 2018 году», — цитирует Нолито Onda Cero.
В минувшем сезоне Нолито принял участие в 30 матчах за команду во всех турнирах и забил шесть голов. Соглашение Нолито с клубом в силе до лета 2020 года.