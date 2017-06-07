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Неймар летом может стать гражданином Испании

7 июня 2017, среда. 10:34. Футбол

Нападающий «Барселоны» Неймар нынешним летом может получить испанское гражданство. Как сообщает Marca, каталонский клуб хочет сократить количество игроков не из Евросоюза. По регламенту только три игрока не из Евросоюза могут быть заявлены на сезон Примеры в составе одной команды.

Сейчас у «Барселоны» таковыми являются бразилец Неймар, уругваец Луис Суарес и бразилец Марлон. Игроки из бывших испанских колоний могут оформить двойное гражданство через два года, а остальные только через пять лет.

Неймар перешёл в «Барселону» в 2013 году, поэтому может стать гражданином ЕС нынешним летом.

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Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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