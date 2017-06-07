«Спартак» сыграет на австрийском сборе с сербским клубом «Вождовац»

11 июня футболисты «Спартака» вернутся из отпуска, а 12 и 13 июня чемпионам России предстоит пройти медосмотр. До 23 июня красно-белые будут тренироваться в Тарасовке, а 24-го отправятся на сбор в австрийский Филлах на две недели.
Согласно уточнённому расписанию, спартаковцы проведут в Австрии два контрольных матча — 1 и 7 июля. Первый соперник столичной команды уже известен — сербский клуб «Вождовац», представляющий округ Белград.
В прошедшем сезоне команда заняла в высшем дивизионе своей страны седьмое место и дошла до четвертьфинала кубка, где уступила «Партизану» со счётом 1:2.
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