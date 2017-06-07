«Зенит» представит Манчини 13 июня

«Зенит» представит нового главного тренера Роберто Манчини 13 июня. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Дарье Тубольцевой сообщили в пресс-службе питерского клуба. Начало презентации – в 19:00 мск.
Роберто Манчини, последним клубом которого был «Интер», сменил на тренерском мостике Мирчу Луческу, под руководством которого «Зенит» в сезоне-2016/17 российской Премьер-Лиги финишировал на 3-м месте.
Соглашение Манчини с сине-бело-голубыми рассчитано на три года и предусматривает возможность продления на два сезона.
С Супер Марио – к победе в ЛЧ? Манчини зовёт Балотелли в «Зенит»
Марио Балотелли перезагрузил карьеру во Франции. Теперь итальянский нападающий может объединиться в «Зените» с Роберто Манчини.