«Спартак» интересуется бывшим защитником «Интера» Альваро Перейрой

Уругвайский защитник Альваро Перейра, известный по выступлению за миланский «Интер», интересен московскому «Спартаку». Об этом рассказал агент 31-летнего футболиста Карлос Виллалба. Помимо красно-белых в услугах Перейры заинтересованы турецкие и корейские клубы.
Альваро Перейра связан контрактными обязательствами с «Эстудиантесом», но с июля 2016 года на правах аренды выступал за парагвайский «Серро Портеньо». Контракт защитника истекает 30 июня, а новый договор до сих пор не подписан, — пишет Goal.
Сам Перейра хотел бы остаться в «Серро Портеньо», в составе которого принял участие в 10 матчах и забил 2 гола.