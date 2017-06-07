Нолито: судя по цвету лица моей дочери, она живёт не в Англии, а в пещере

Нападающий «Манчестер Сити» Нолито признался, что очень слабо знает английский язык, а также указал на плохую погоду в Англии.
«У меня очень плохо обстоят дела с изучением английского языка. Я знаю только слова и выражения вроде „завтра“, „доброе утро“, „добрый день“ и так далее.
Погода в Англии — отдельная тема. Цвет лица моей дочери очень изменился — похоже, что она живёт в пещере», — цитирует Нолито Onda Cero.
В минувшем сезоне Нолито принял участие в 30 матчах за команду во всех турнирах и забил шесть голов.
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