Сапета: «Динамо» нужно было пройти этот кошмар, в итоге мы поднялись

Полузащитник московского «Динамо» Александр Сапета оценил перспективы бело-голубых на ближайший сезон.
«У нас были всего две недели отпуска, так что физическая форма не растерялась. Недели полторы потренируемся и придём в свою оптимальную форму. Мы вернулись и каждый матч будем играть на победу.
Все соскучились по Премьер-Лиге. Теперь игры будут интереснее, соперники сильнее. Каждая команда будет наголову сильнее тех, против которых мы играли в ФНЛ. Сейчас надо запастись терпением и готовиться.
Нам нужно было пройти этот кошмар. В итоге мы поднялись, выигрывали почти каждый матч», – передаёт слова Сапеты корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.