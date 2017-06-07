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«Бешикташ» выкупил у «Интера» трансфер экс-игрока ЦСКА Джанера за € 750 тыс.

7 июня 2017, среда. 18:34. Футбол

Защитник «Интера» Джанер Эркин, в прошлом выступавший за ЦСКА, стал игроком «Бешикташа». Турецкий клуб, за который Эркин играл в минувшем сезоне на правах аренды, выкупил у нерадзурри трансфер футболиста за € 750 тыс.

«Бешикташ» достиг соглашения с «Интером» по выкупу трансфера Джанера Эркина и заплатит итальянскому клубу € 750 тыс. Условия личного контракта в данный момент обсуждаются с игроком", — говорится в заявлении пресс-службы «Бешикташа».

В минувшем сезоне чемпионата Турции Джанер провёл восемь матчей и получил одну жёлтую карточку.

Источник: ФК "Бешикташ" Сообщить об ошибке
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Интер ПФК ЦСКА ФК Бешикташ Джанер Эркин Трансферы
Новости. Футбол
7 июня 2017, среда
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