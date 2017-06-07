«Бешикташ» выкупил у «Интера» трансфер экс-игрока ЦСКА Джанера за € 750 тыс.

Защитник «Интера» Джанер Эркин, в прошлом выступавший за ЦСКА, стал игроком «Бешикташа». Турецкий клуб, за который Эркин играл в минувшем сезоне на правах аренды, выкупил у нерадзурри трансфер футболиста за € 750 тыс.
«Бешикташ» достиг соглашения с «Интером» по выкупу трансфера Джанера Эркина и заплатит итальянскому клубу € 750 тыс. Условия личного контракта в данный момент обсуждаются с игроком", — говорится в заявлении пресс-службы «Бешикташа».
В минувшем сезоне чемпионата Турции Джанер провёл восемь матчей и получил одну жёлтую карточку.