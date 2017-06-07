Оланаре подарил форму ЦСКА команде своего родного города в Нигерии

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре подарил форму «армейцев» команде своего родного города Порт-Харкорт (Нигерия). В своём «твиттере» африканский коллектив выразил 23-летнему футболисту благодарность.
Этой зимой Оланаре подписал с ЦСКА контракт сроком на четыре с половиной года, до этого он выступал за красно-синих на правах аренды в сезоне-2015/16. Во второй половине сезона-2016/17 нигерийский нападающий провёл семь матчей в российской Премьер-Лиге.
Фото можно посмотреть в «Твиттер»-аккаунте команды родного города Оланаре.