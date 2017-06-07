Зобнин отказался от предложения «Зенита» с зарплатой € 2,8 млн в год

Как ранее стало известно «Чемпионату», «Спартак» заключил с полузащитником Романом Зобниным новый четырёхлетний контракт на улучшенных условиях.
По информации «Спорт-экспресса», зарплата 23-летнего футболиста выросла с € 1 млн до € 2,4 млн в год. Кроме того, в новом договоре прописана сумма отступных, составившая около € 15 млн.
Сообщается, что интерес к Зобнину проявлял «Зенит» – заработная плата футболиста по контракту с питерским клубом составила бы € 2,8 млн. Однако хавбек «Спартака» ответил отказом.
В минувшем сезоне Зобнин провёл за «Спартак» 29 матчей в российской Премьер-Лиге, забил два гола и помог красно-белым впервые за 16 лет выиграть чемпионат России.