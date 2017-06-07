Сборная России объявила окончательную заявку на Кубок конфедераций—2017

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым обнародовал окончательную заявку команды для участия в Кубке конфедераций—2017, который пройдёт с 17 июня по 2 июля.
В списке значатся 23 футболиста. Из тех, кто попал в расширенную заявку на Кубок конфедераций, места в финальном списке не досталось Александру Беленову («Уфа»), Роману Нойштедтеру («Фенербахче»), Андрею Семёнову («Терек»), а также травмированным Роману Зобнину («Спартак»), Алану Дзагоеву, Марио Фернандесу (оба — ЦСКА) и Артёму Дзюбе («Зенит»).
Вратари: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА), 12. Владимир Габулов («Арсенал»), 16. Маринато Гилерме («Локомотив»).
Защитники: 3. Роман Шишкин («Краснодар), 5. Виктор Васин (ЦСКА), 6. Георгий Джикия (Спартак»), 10. Руслан Камболов («Рубин»), 13. Фёдор Кудряшов («Ростов»), 14. Илья Кутепов («Спартак»).
Полузащитники: 2. Игорь Смольников («Зенит»), 4. Юрий Газинский («Краснодар»), 8. Денис Глушаков («Спартак»), 15. Алексей Миранчук («Локомотив»), 17. Александр Головин (ЦСКА), 18. Юрий Жирков («Зенит»), 19. Александр Самедов («Спартак»), 21. Александр Ерохин («Ростов»), 22. Дмитрий Тарасов («Локомотив»), 23. Дмитрий Комбаров («Спартак»).
Нападающие: 7. Дмитрий Полоз («Ростов»), 9. Фёдор Смолов («Краснодар»), 11. Александр Бухаров («Ростов»), 20. Максим Канунников («Рубин»).