«Халл» хочет определиться с тренером в течение 48 часов, фаворит — Слуцкий

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий в ближайшее время может возглавить «Халл Сити». Российский специалист является фаворитом на пост главного тренера, информирует Sky Sports. Клуб рассчитывает определиться с наставником в течение 48 часов.
1 июня 46-летний специалист должен был получить разрешение на работу в Великобритании. Отметим, что ранее в услугах Слуцкого был заинтересован «Уотфорд», который возглавил Марку Силва.
По итогам сезона-2016/17 «Халл Сити» занял в АПЛ 18-е место и вылетел в Чемпионшип.
Welcome to Hell City. Что надо знать о клубе, куда может прийти Слуцкий
Леонид Слуцкий близок к тому, чтобы начать карьеру в Англии, возглавив «Халл». Вашему вниманию — всё самое важное и забавное о клубе.