Отец Габигола: мой сын намерен остаться в «Интере» и сделать фанатов счастливыми

Нападающий Габриэл Барбоза Алмейда, более известный как Габигол, продолжит выступать за «Интер», несмотря на слухи о возможной смене команды. Об этом сообщил отец футболиста Вальдемир Барбоза.
«В настоящий момент Габриэл находится в Бразилии в отпуске, он наслаждается отдыхом со своими друзьями и семьёй, набирается сил перед следующим сезоном.
Он знает свой потенциал и привык бросать себе новые вызовы. Эта ситуация ничем не отличается от предыдущих. Мой сын намерен остаться в «Интере» и сделать фанатов нерадзурри счастливыми", — сказал отец игрока в эфире Premium Sport.
В минувшем сезоне Серии А Габигол провёл на поле 111 минут и забил один гол.