Васильев: Жардим остался в «Монако», хотя у него были соблазны

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал подписание нового контракта с главным тренером команды Леонарду Жардимом.
«Мы продолжаем проект с Жардимом, и я очень этому рад. Это один из лучших тренеров Европы. Несмотря на имевшиеся соблазны, он решил остаться с нами. Леонарду проделал хорошую работу в нашем клубе, и чемпионский кубок по итогам сезона тому наглядная иллюстрация. Все стороны захотели продолжать сотрудничество, и я с гордостью объявляю, что наш новый контракт рассчитан до 2020 года», — приводит слова Васильева пресс-служба «Монако».
Ранее португальские СМИ сообщали, что специалист близок к тому, чтобы перебраться в китайский «Бэйцзин Гоань», предлагавший ему восьмикратное повышение оклада — с € 1,5 млн до 12 млн в год.