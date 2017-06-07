Кучер: после поражения от Мальты был мужской разговор, Шевченко просил подумать

Защитник сборной Украины Александр Кучер прокомментировал поражение от Мальты (0:1) в товарищеском матче.
«Был мужской разговор. Андрей Николаевич Шевченко попросил нас задуматься, ведь впереди официальные матчи, в которых даже малейшая ошибка может привести к плачевному результату. В оставшихся поединках отборочного турнира нам крайне нежелательно терять очки, поэтому постараемся извлечь из этого поражения пользу и выходить на поле с другим желанием и эмоциями. По самолюбию бьёт любое поражение. Каждый игрок, вся команда выходит на футбольное поле побеждать.
Побеждает и проигрывает команда. Мы вместе идём к цели, которая перед нами стоит, а значит, в негативном результате есть частичка вины каждого игрока. Кто должен был опекать автора гола? У нас есть и персональная опека, и зонная. Думаю, не стоит искать крайнего. Этот эпизод мы разберём внутри коллектива и сделаем соответствующие выводы. Не нужно посыпать голову пеплом, наоборот, необходимо встряхнуться и целенаправленно готовиться к Финляндии», — цитирует Кучера «Команда №1».