Лях перешёл из «Анжи» в «Шинник»

Футбольный клуб «Шинник» подписал контракт с 26-летним полузащитником Андреем Ляхом, который в минувшем сезоне защищал цвета махачкалинского «Анжи». Соглашение рассчитано на один год, информирует официальный сайт ярославского клуба.
Лях известен в первую очередь по выступлениям за тульский «Арсенал» и «Томь». В прошлом розыгрыше российской футбольной Премьер-Лиги Лях семь раз включался в заявку, но на поле так и не появился.
Ранее на этой неделе «Шинник» подписал контракт с 26-летним нападающим Эдуардом Булия.